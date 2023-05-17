Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні

​​Державний концерн "Укроборонпром" та німецька оборонна компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство, спільне підприємство компаній запрацює вже в липні.

Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

Метою співпраці є зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства.

"Завдяки своєму досвіду та можливостям Rheinmetall має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Своєю чергою Укроборонпром на чолі з Юрієм Гусєвим є дуже надійним партнером для нас", – наголосив виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер.

Основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні.

Надалі партнери планують спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.

Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.

Нагадуємо:

Німецький збройовий концерн Rheinmetall уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства з ремонту танків в Україні.