Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
Державний концерн "Укроборонпром" та німецька оборонна компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство, спільне підприємство компаній запрацює вже в липні.
Про це повідомляє пресслужба держконцерну.
Метою співпраці є зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства.
"Завдяки своєму досвіду та можливостям Rheinmetall має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Своєю чергою Укроборонпром на чолі з Юрієм Гусєвим є дуже надійним партнером для нас", – наголосив виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер.
Основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні.
Надалі партнери планують спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.
Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.
Нагадуємо:
Німецький збройовий концерн Rheinmetall уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства з ремонту танків в Україні.