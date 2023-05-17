УЗ почала продавати більше квитків через застосунок, ніж через каси

В "Укрзалізниці" заявили, що частка продажу залізничних квитків через офіційний застосунок вперше перевищила обсяги продажів у касах.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Так, у квітні пасажири "Укрзалізниці" придбали у застосунку 22,8% від загальної кількості проданих квитків, тоді як до кас звернулося 22,3% пасажирів.

Загалом вже 78% квитків на поїзди продається саме онлайн - у тому числі через офіційний сайт, чат-боти та партнерські канали продажу, - додали в УЗ.

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"Команда ІТ-фахівців постійно працює над покращенням та розвитком онлайн-сервісів для пасажирів, всі процеси оформлення квитків повинні бути зручнішими, а сервіси - доступнішими.

В одному з останніх релізів ми додали можливість докупити квитки на тварин та багаж до вже існуючого квитка - раніше це можливо було зробити виключно в касі. Маємо ще багато вимог до функціональності, які упорядковані за ступенем важливості, і далі продовжуємо працювати над покращенням наших онлайн послуг", - заявила заступниця директора департаменту з питань інформаційних технологій Укрзалізниці Вікторія Галатін.

Економічна правда