УЗ почала продавати більше квитків через застосунок, ніж через каси
В "Укрзалізниці" заявили, що частка продажу залізничних квитків через офіційний застосунок вперше перевищила обсяги продажів у касах.
Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.
Так, у квітні пасажири "Укрзалізниці" придбали у застосунку 22,8% від загальної кількості проданих квитків, тоді як до кас звернулося 22,3% пасажирів.
Загалом вже 78% квитків на поїзди продається саме онлайн - у тому числі через офіційний сайт, чат-боти та партнерські канали продажу, - додали в УЗ.
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"Команда ІТ-фахівців постійно працює над покращенням та розвитком онлайн-сервісів для пасажирів, всі процеси оформлення квитків повинні бути зручнішими, а сервіси - доступнішими.
В одному з останніх релізів ми додали можливість докупити квитки на тварин та багаж до вже існуючого квитка - раніше це можливо було зробити виключно в касі. Маємо ще багато вимог до функціональності, які упорядковані за ступенем важливості, і далі продовжуємо працювати над покращенням наших онлайн послуг", - заявила заступниця директора департаменту з питань інформаційних технологій Укрзалізниці Вікторія Галатін.
Економічна правда