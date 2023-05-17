Шольц відкинув заклики до загальної заборони експорту до РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає пропозиції США щодо загальної заборони експорту для Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Ми повинні зробити щось, що зробить обхід (санкцій) більш складним, ніж сьогодні", – сказав Шольц у середу в кулуарах саміту Ради Європи в Рейк'явіку.

"Ми намагаємося сприяти хорошому, прагматичному подальшому розвитку" – додав він.

Він сподівається, що угода буде досягнута "без будь-яких серйозних системних змін".

Нагадаємо, що США пропонують саме таку системну зміну на переговорах на майбутньому саміті G7. У Вашингтоні думають про загальну заборону і список з описом винятків. Наразі експорт не заборонений загалом, але заборонений для певних секторів і товарів.

Як повідомлялося, американські посадовці очікують, що в найбільш чутливих для російських військових сферах члени G7 приймуть презумпцію, що експорт заборонений, якщо він не внесений до спеціального списку.

Точні формулювання спільної декларації лідерів G7 все ще підлягають обговоренню і коригуванню перед тим, як вона буде оприлюднена під час саміту.

Європейська правда