Японія виходить з рецесії на хвилі споживчого підйому після пандемії COVID-19

Економіка Японії вийшла з рецесії і зростала швидше, ніж очікувалося, в першому кварталі, оскільки відновлення споживання після пандемії COVID-19 компенсувало глобальні перешкоди, зміцнивши надії на стійке відновлення.

Про це пише Reuters.

Водночас зростаючі ознаки уповільнення зростання в США, Європі та Китаї затьмарюють перспективи економіки, що залежить від експорту, посилюючи невизначеність щодо того, як скоро Центробанк зможе згорнути свою масштабну програму стимулювання, пише агентство.

"Споживання продовжуватиме підтримувати зростання, оскільки зняття обмежень, пов'язаних з COVID, сприятиме збільшенню витрат на туризм і сферу послуг", - сказав головний економіст дослідницького інституту Dai-ichi Life Йошикі Шинке.

"Але економічне відновлення буде помірним, оскільки слабкий попит на зовнішніх ринках буде тиснути на експорт. Це буде перетягування канату між сильним внутрішнім попитом і млявим експортом", - сказав він.

Третя найбільша економіка світу зросла на 1,6% в річному вимірі в січні-березні, свідчать урядові дані, опубліковані в середу, що значно перевищило ринкові прогнози зростання на 0,7% і стало першим зростанням за три квартали.

Зростання відбулося після падіння на 0,1% в останньому кварталі 2022 року. Зниження ознаменувало два квартали скорочення поспіль, що відповідає визначенню технічної рецесії.

Приватне споживання, яке становить більше половини економіки, зросло на 0,6% у січні-березні порівняно з попереднім кварталом, оскільки відновлення країни після пандемії збільшило витрати на послуги. Це перевершило прогнози щодо зростання на 0,4%.

Капітальні витрати також здивували, збільшившись на 0,9%, що перевершило прогнози щодо падіння на 0,4%.

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Японії досяг рекордних 570,1 трильйона єн ($4,22 трильйона), чому частково сприяло зростання цін, заявив міністр економіки Шигеюкі Гото.

Однак Гото сказав, що на тлі нових ризиків необхідно бути обережними.

"Ми повинні ретельно стежити за світовою економікою, а також за впливом фінансових ринків і зростанням процентних ставок на реальну економіку", - сказав він.

Сила внутрішнього попиту компенсувала слабкість експорту, який впав на 4,2% у січні-березні, що стало першим падінням за шість кварталів.

Економічна правда