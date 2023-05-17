Маск назвав віддалену роботу "морально неправильною"

СЕО Tesla та засновник SpaceX Ілон Маск назвав роботу з дому "морально неправильною" та такою, що ображає тих, хто повинен з’являтись на робочому місці.

Про це він розповів в інтерв’ю CNBC.

Головний виконавчий директор Tesla заявив, що робота за ноутбуком з дому знижує продуктивність, а також надсилає неправильний сигнал працівникам фабрики та іншим співробітникам, які не мають такої можливості.

"Люди будують машини, обслуговують машини, будують будинки, ремонтують будинки, виготовляють їжу, виготовляють усе, що споживають люди. Безглуздо припускати, що так, вони повинні йти на роботу, а ви ні. Це не просто річ у продуктивності, я вважаю, що це морально неправильно", - сказав він.

Працівників сфери ІТ Маск назвав "ноутбучним класом, який живе у ла-ла-ленді".

Бізнесмен був рішучим прихильником політики повернення на роботу і минулого літа висунув ультиматум співробітникам Tesla, вимагаючи від них проводити в офісі мінімум 40 годин на тиждень.