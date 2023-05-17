ДБР вручило підозру підлеглому ексміністра енергетики Насалика через схему на 1,5 мільярда

Державне бюро розслідувань вручило підозру екскерівнику одного з департаментів Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а колишньому очільнику міністерства Ігорю Насалику змінили підозру.

Про це повідомила пресслужба ДБР, джерела ЕП у правоохоронних органах.

За версією слідства, за вказівкою Насалика підлеглий йому керівник департаменту укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди.

В обхід постанові уряду посадовці штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна, внаслідок чого бюджет з травня 2017 року по грудень 2020 року недоотримав майже 1,5 млрд грн, встановили у ДБР.

Раніше УП повідомляла про те, що у лютому ДБР вручило підозру ексміністру ененергетики Ігорю Насалику, якого підозрювали у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень за статтею про "службову недбалість".

Проте за результатом розслідування Насалику змінено підозру на "зловживання службовим становищем". Слідство стверджує, що він вчинив вказаний злочин за попередньою змовою з екскерівником одного з Департаменту Міненерговугілля.

Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.