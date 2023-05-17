У пікові години енергосистема працює на всю потужність через ремонти на АЕС

У вечірні години в енергосистемі задіюють всі можливі резерви для покриття споживання через ремонти на енергоблоках АЕС, відключення світла не передбачаються.

Про це повідомили пресслужба Укренерго, Міністерства енергетики.

В Укренерго наголошують, що виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Проте у вечірні пікові години в енергосистемі задіюють всі можливі резерви через виведення у плановий ремонт атомної генерації. Зазначається, що після інтенсивної роботи під час опалювального сезону існує потреба у перезавантаженні палива.

Крім того, в ремонти виведели низку енергоблоків ТЕС, які постраждали від російських атак взимку. Це значно знизило доступні потужності та резерви в енергосистемі, зокрема у вечірні години.

"Проте обмеження для побутових споживачів не плануються. Енергетична система працює стабільно", – наголосили в Міненерго.

Імпорт електроенергії в Україну відсутній, при цьому вночі та вдень, коли в енергосистемі є надлишок потужності, триває експорт в Польщу та Молдову.

Прифронтові області продовжують зазнавати постійних обстрілів. На Донеччині росіяни вночі пошкодили лінію електропередачі, яка живить одну з шахт, шахтарів вивели. Бригади обленерго вже відновили живлення.

У вівторок внаслідок бойових дій відключилася одна з ліній електропередачі на Дніпропетровщині, що призвело до відключень понад 6 тисяч абонентів.

Через технологічні порушення були зафіксовані відключення електроенергії і на Одещині. Наразі усіх споживачів заживлено. У Сумській області одну з опор лінії електропередачі було пошкоджено трактором, там тривають відновлювальні роботи.

Загалом без світла через попередні обстріли залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де дозволяє безпекова ситуація.

Також на Харківщині було відновлено лінію довжиною 12 км, пошкоджену з початку бойових дій. Перед тим, як енергетики могли розпочати ремонти, саперам довелося знешкодити понад 1000 мін.

Загалом за добу світло повернули для майже 7 тисяч споживачів.

В Укренерго закликають зменшувати споживання у вечірні години з 19.00 до 22.00, аби допомогти стабільній роботі енергосистеми.