Нафта падає через падіння попиту та зростання запасів

Ціни на нафту в середу падають другий день поспіль через занепокоєння щодо попиту на тлі слабших економічних даних США та Китаю та неподіване зростання запасів.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів, або на 0,7%, до 74,42 дол за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate впала на 55 центів, або на 0,8%, до 70,84 дол на 06:57 за Гринвічем.

Що вплинуло на ціни

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 3,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 12 травня, повідомлили ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти. Аналітики очікували падіння на 900 тис барелів.

Зростання запасів сирої нафти посилило занепокоєння щодо зростання в США після того, як дані показали, що роздрібні продажі зросли на 0,4% у квітні, що не відповідає прогнозам зростання на 0,8%.

Крім цього на ринок продовжують тиснути переговори про підвищення боргу США. Міністерство фінансів США підрахувало, що Сполучені Штати отримають жахливий дефолт вже 1 червня, якщо Конгрес не підніме ліміт.

У Китаї зростання промислового виробництва та роздрібних продажів у квітні перевершило прогнози, що свідчить про те, що економіка втратила імпульс на початку другого кварталу.

Ринки уважно стежать за будь-якими новими кроками щодо розширення санкцій щодо Росії з боку лідерів країн Великої сімки під час їх зустрічі в Японії 19-21 травня.

G7 намагається зосередитися на ухиленні від санкцій щодо третіх країн, щоб обмежити майбутнє виробництво енергії в Росії та стримати торгівлю, яка підтримує російську армію.

Економічна правда