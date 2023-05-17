Курс валют на 17 травня: скільки коштують готівкові долар та євро

У середу, 17 травня, долар в касах банків подорожчав, а на "чорному" ринку – подешевшав при купівлі.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,42 - 37,57 грн проти котирувань у 37,48 - 37,84 у вівторок. Курсовий спред суттєво скоротився, що означає, що купити долар стало дешевше.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,90 - 41,08 грн проти курсу 40,86 - 41,09 грн за євро у вівторок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,3 - 37,7 грн (курс на 16 травня – 37,4 - 37,8 грн);

Євро – 40,6 - 41,3 грн (курс на 16 травня – 40,7 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,03 - 37,53 грн;

Ощадбанк – 37,2 - 38,15 грн;

Укрексімбанк – 37,35 - 37,85 грн;

Райффайзен – 37,3 - 37,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.





