Україна зможе отримати від Кореї до $8 мільярдів кредитів

Україна та Корея домовилися про співпрацю, в рамках якої передбачається отримання до 8 млрд дол кредитних коштів під, зокрема, проєкти з відбудови.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

У середу уряди двох країн підписали попередню угоду щодо кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку. За словами первої віцепрем’єр-міністерки економіки Юлії Свириденко, Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Кореєю в рамках програми Офіційної допомоги розвитку.

Вона зазначила, що перший транш від корейської сторони може становити до 300 млн дол і стане доступним протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується через місяць.

"Наступний транш до 3 млрд дол стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до 8 млрд дол по мірі наповнення пайплайну проектів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів", – додала Свириденко.

Кошти будуть залучені на період до 40 років за пільговими відсотками під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.

У Мінекономіки сподіваються, що в найближчі тижні сторони завершать роботу над формальностями, після чого уряди зможуть представити бізнес-спільнотам України та Кореї перші проекти під фінансування Фонду економрозвитку Кореї.

Під окремі проєкти укладатимуться окремі кредитні договори, при цьому Корея може надавати гранти та технічну допомогу для підготовки та оцінки проектів. Крім того, планується відкриття офісу EDCF в Україні, заявили в Мінекономіки.