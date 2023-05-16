Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки

Американська компанія Google, що належить Alphabet, з грудня почне видаляти облікові записи, які не використовувалися протягом двох років.

Про це компанія заявила у вівторок, передає Reuters.

Компанія заявила, що якщо акаунт Google не використовувався та на нього не заходили протягом двох і більше років, він може бути видалений разом із пов’язаними даними у Google Workspace.

Це означає, що нова політика торкнеться акаунтів та даних у Gmail, Документах, Диску, Зустрічах та Календарі, а також YouTube і Google Photos.

Відсьогодні неактивні акаунти, які знаходяться під загрозою видалення, отримуватимуть від Google попереджувальні повідомлення на основну та резервну електронну адресу облікового запису.

Водночас зміни стосуються лише особистих акаунтів Google, а не акаунтів організацій, наприклад компаній чи університетів. У Google пояснюють, що роблять це з метою запобігання загрозам безпеці даних, зокрема – зломам.

Раніше, у 2020 році, Google заявила, що видалятиме контент, який зберігається в неактивному акаунті, але не видалятиме сам обліковий запис.