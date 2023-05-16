Річна інфляція в Канаді у квітні зросла вперше за 10 місяців

Річний рівень інфляції у Канадії у квітні зріс вперше за 10 місяців, що посилило тиск на центральний банк, який знову підвищив процентні ставки після того, як призупинив свою кампанію з посилення монетарної політики з січня.

Про це пише Reuters.

Як повідомило Статистичне управління Канади, річна інфляція несподівано зросла до 4,4% у квітні. Аналітики, опитані Reuters, очікували, що річна інфляція знизиться до 4,1% з 4,3% у березні. У місячному вимірі споживчі ціни зросли на 0,7% з березня, що перевищило прогноз на 0,4%.

"Ринок недооцінює ймовірність того, що Банк (Канади) повернеться і знову підвищить ставку", - сказав віце-президент з економіки ринків капіталу в Scotiabank Дерек Холт.

"Я не бачу ніякого уповільнення з точки зору базового цінового тиску", - додав він.

Банк Канади залишив ставки без змін на своїх останніх двох засіданнях, оскільки він оцінює, чи було достатньо восьми підвищень ставок поспіль, щоб приборкати інфляцію, яка досягла піку в 8,1% в минулому році.

Голова Банку Канади Тіфф Маклем заявив, що інфляція в Канаді ризикує "застрягти" значно вище цільового показника Банку Канади в 2%, і якщо це станеться, центральний банк готовий підвищити процентні ставки ще більше.

За даними Statscan, місячна інфляція була зумовлена цінами на бензин, які продемонстрували найбільший місячний приріст з жовтня, після оголошення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Економічна правда