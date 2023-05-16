ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій

П’ятирічний період післявоєнного відновлення України вимагатиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 мільярдів доларів на рік.

Про це йдеться в звіті ЄБРР.

Банк зазначає, що швидке відновлення країн після збройного конфлікту не є нормою – більшість постконфліктних економік не відновлюються до довоєнного рівня доходу на душу населення навіть у довгостроковій перспективі.

Проте 29% економік справді досягають довоєнного рівня ВВП на душу населення протягом п’яти років.

"Щоб Україна відновилася протягом п’яти років, її економіка мала б зростати на 14% на рік протягом усього цього періоду. Це підвищить середній ВВП до 225 млрд дол з приблизно 150 млрд дол у 2022 році в постійних цінах", – зазначається у повідомленні.

ЄБРР додає, що основною спільною рисою для періодів стійкого надзвичайно високого економічного зростання є високе співвідношення інвестицій до ВВП.

У випадку України подвоєння рівня інвестицій (як частки ВВП) вимагає значного збільшення спроможності країни до їх освоєння, а також структури управління, необхідної для розробки складних проєктів і укладення контрактів. Це також потребуватиме відповідного фінансування.

"У цьому сценарії різницю між необхідним рівнем інвестицій і наявними внутрішніми заощадженнями, ймовірно, потрібно буде покрити за рахунок зовнішнього фінансування (чистий приплив капіталу) у розмірі 20% ВВП або 50 млрд дол на рік", – зазначається у повідомленні.

У звіті ЄБРР також наголошується на важливості балансу залучення приватного та державного секторів у попередніх постконфліктних реконструкціях разом із важливою роллю зовнішньої допомоги від двосторонніх та багатосторонніх установ.

А також йдеться про корисність іноземної допомоги як для подолання короткострокової нестачі фінансування, так і для забезпечення виконання умов щодо проведення реформ.