Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС – ДТЕК

Ввечері 15 травня внаслідок обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.

Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК підкреслии, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.

Нагадаємо:

Уночі росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території України. Сили ППО спрацювали успішно - влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Економічна правда