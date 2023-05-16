Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС – ДТЕК
Вівторок, 16 травня 2023, 11:57 -
Ввечері 15 травня внаслідок обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.
Про це повідомили в ДТЕК.
У компанії додали, що обійшлося без постраждалих.
"Внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК підкреслии, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.
Нагадаємо:
Уночі росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території України. Сили ППО спрацювали успішно - влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.
Економічна правда