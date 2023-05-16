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Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС – ДТЕК

Вівторок, 16 травня 2023, 11:57 - Олексій Павлиш

Ввечері 15 травня внаслідок обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.

Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК підкреслии, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.

Нагадаємо:

Уночі росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території України. Сили ППО спрацювали успішно - влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Економічна правда

війна ДТЕК ТЕС енергетика
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