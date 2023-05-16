"Укрзалізниця" отримала від USAID 105 генераторів на 2,7 мільйона доларів

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 16 травня передало "Укрзалізниці" 105 дизель-генераторів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Ця допомога на суму 2,7 млн доларів допоможе "Укрзалізниці", одному з операторів системи розподілу в Україні, забезпечити резервне електропостачання понад 100 тис споживачам та сприятиме безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України, додали в компанії.

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"Українська залізнична мережа є однією з найрозгалуженіших в Європі, має понад 20 тис км колії, з яких 45% електрифіковано. Генератори, надані USAID у рамках Проєкту енергетичної безпеки, будуть встановлені на ключових станціях основних маршрутів руху пасажирських і вантажних потягів.

Вони допоможуть "Укрзалізниці" забезпечити резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, і підтримувати безперебійний оперативно-технологічний зв'язок з суміжними операторами системи розподілу", - заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"З початку повномасштабної війни Росії проти України, Сполучені Штати підтримують Україну, щоб забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури, одним з яких є "Укрзалізниця". Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надав сто генераторів державному залізничному перевізнику "Укрзалізниця", які є частиною понад 3300 наданих Україні генераторів з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Ці генератори посилять енергетичну стійкість Укрзалізниці шляхом резервування електропостачання для понад 100 тис. споживачів і сприяння безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України. Уряд США продовжує підтримувати Україну у забезпеченні її хороброї нації всіма необхідними ресурсами для побудови мирного, безпечного та стабільного майбутнього", - заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ця зима показала, що ми маємо бути готові до будь-яких викликів. Не лише забезпечувати безперебійну роботу УЗ, але й виконувати соціальну функцію для наших людей. Незважаючи на постійні обстріли, не було скасовано жодного поїзда, наші вокзали стали справжніми "Фортецями незламності", де завжди були світло й тепло. Величезну допомогу ми отримали та продовжуємо отримувати від наших партнерів.

Особливо хочу подякувати Агентству США з міжнародного розвитку та посольству США в Україні, які не припиняють співпрацю з метою забезпечення потреб української залізниці в обладнанні, необхідному для стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення електроенергією станцій систем розподілу та безпеки руху поїздів. Чергова партія промислових генераторів буде використана на таких об'єктах у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Київській і Львівській областях", - додава голова правління УЗ Євген Лященко.

Залізнична мережа України повністю інтегрована з мережами сусідніх країн: Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Генератори, надані USAID "Укрзалізниці", дадуть змогу безперебійно перевозити пасажирів і вантажі до України та з України, додали в компанії.

Зазначається, що USAID та "Укрзалізниця" продовжуватимуть співпрацю з метою задоволення потреб української залізниці для стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення електропостачання для станцій систем розподілу та безпеки руху залізничного транспорту.

Економічна правда