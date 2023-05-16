Ціни на нафту майже не змінились на тлі планів США поповнити запаси і змішаних прогнозів щодо Китаю

Ф'ючерси на нафту торгуються в бічному тренді у вівторок після того, як слабші, ніж очікувалося, дані з Китаю затьмарили перспективи попиту з боку найбільшого світового імпортера нафти, в той час як плани США поповнити свої сратегічні резерви підтримували ціни.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1 цент, або на 0,1%, до 75,24 долара за барель до 06:50 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 71,1 долара за барель, що на 1 цент, або на 0,01% нижче.

Обидва індекси виросли більш ніж на 1% в понеділок, перервавши 3-сесійну серію втрат.

Причини

Міністерство енергетики США заявило в понеділок, що купить 3 мільйони барелів сирої нафти для стратегічних резервів з поставкою в серпні, і попросило подати пропозиції до 31 травня.

"Ринок отримав поштовх від очікувань, що викуп нафти для стратегічного резерву США продовжиться, якщо ціни на нафту WTI впадуть до рівня 70 доларів за барель або нижче", - сказав аналітик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава.

"За цим зростанням також стояло прагнення деяких інвесторів до вигідної ціни після нещодавнього різкого падіння", - сказав він.

Ціни на нафту опинилися під тиском пізніше в ході сесії, оскільки дані з Китаю, які показали, що зростання промислового виробництва і роздрібних продажів в квітні виявилося нижчим за прогнози, свідчили про те, що економіка №2 в світі втратила динаміку на початку другого кварталу.

Проте, зростання обсягів переробки нафти на нафтопереробних заводах Китаю у квітні на 18,9% порівняно з квітнем минулого року до другого за величиною показника в історії допомогло утримати ціни на нафту на мінімальному рівні.

За даними Refinitiv Oil Research, оскільки нафтопереробні заводи створюють запаси напередодні літнього туристичного сезону, травневий імпорт нафти в Китай наближається до 11 млн барелів на добу, порівняно з 10,67 млн б/д у квітні.

Крім того, очікується, що в червні пропускна здатність Китаю зросте на 1,5% в місячному обчисленні, свідчать дані Wood Mackenzie.

"Попит в Китаї продовжує демонструвати ознаки поліпшення. Транспортні дані свідчать про збільшення використання автомобілів, в той час як міжнародні авіаперевезення зростають", - зазначають аналітики ANZ.

Економічна правда