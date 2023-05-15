Продукція Boeing та Airbus попри санкції потрапляла до російських авіакомпаній – NYT

Попри накладені санкції проти російської авіагалузі, авіаційні деталі виробництва американської компанії Boeing та французької Airbus потрапляли до російських компанії.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times за результатами аналізу даних російської митниці у розпорядженні редакції.

Попри санкції, тисячі партій авіаційних деталей були успішно відправлені в Росію минулого року. Зокрема – продукції виробництва Boeing, Airbus та інших компаній. Отримувачами були російські підсанкційні авіакомпанії "Росія", "Аерофлот", "Уральські авіалінії", S7 Airlines, "Ютейр" і "Авіакомпанія "Победа".

Дані фіксують понад 5 тисяч окремих поставок авіаційних деталей до Росії протягом восьми місяців 2022 року: від простих гвинтів до стартера авіаційного двигуна від американської оборонної компанії Honeywell вартістю 290 тис доларів.

Загалом за вісім місяців до Росії було відправлено авіадеталей виробництва США на суму 14,4 млн дол, з яких 8,9 млн дол - це деталі, марковані виробництвом Boeing і продані в Росію через третіх осіб. Торік до Росії також постачалися деталі літаків, що походять з ЄС, зокрема маркуванням Airbus.

Ці поставки стали можливими завдяки нелегальним мережам компаній, які виникли для того, щоб обійти обмеження через низку підставних покупців, часто на Близькому Сході та в Азії. Більшість товарів були доставлені через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай і Мальдіви. Але кілька партій були відправлені безпосередньо зі США або Європи.

Поставки збільшилися торік, оскільки Росія залучила міжнародний бізнес для допомоги в обході санкцій. Ця тенденція свідчить про те, що мережі для обходу санкцій потребували часу для формування після запровадження експортного контролю, але зараз вони можуть допомогти російським авіакомпаніям отримати ключові деталі.

Російський імпорт літаків та авіаційних запчастин впав з 3,45 млрд дол на рік до повномасштабного вторгнення в Україну до близько 286 млн дол після нього. Відтак Китай став провідним експортером деталей для літаків, космічних кораблів і безпілотників до РФ. На його частку припадає близько половини всіх поставок, за ним слідує Індія.

Авіаційні експерти кажуть, що російським авіакомпаніям буде складніше продовжувати літати без доступу до західних постачальників і допомоги від Boeing і Airbus. Але наразі російські авіакомпанії виживають завдяки міжнародним поставкам і "канібалізму" сотень іноземних літаків, які застрягли в Росії після початку війни.

Група юристів з експортного контролю та колишніх урядовців у коментарі журналістам, заявили, що багато таких поставок могли порушувати санкції, але виробники літаків, такі як Boeing або Airbus, не обов'язково були винні в цьому, адже авіаційний ланцюг постачання є складним і глобальним, а деталі могли надходити з різних джерел.

Санкції США технічно дозволяють компаніям отримати ліцензію, щоб продовжувати відправляти продукцію російським перевізникам з міркувань "безпеки польотів", але і Boeing, і Airbus заявили, що вони не зверталися за такою ліцензією. В Airbus заявили, що закони ЄС забороняють відправляти такі товари до Росії навіть за умови отримання ліцензії в США.