Медіарупа Vice Media подала на банкрутство напередодні продажу

Медійна група Vice Media, якій належать сайти Vice та Motherboard, подала заяву про банкрутство та готується до продажу групі кредиторів.

Про це повідомляє Reuters.

У Vice зазначають, що консорціум кредиторів, до якого входять Fortress Investment Group, Soros Fund Management та Monroe Capital, запропонує близько 225 млн дол за майже всі активи компанії, а також візьме на себе значні зобов'язання після закриття угоди. Вартість активів і зобов'язань Vice становить від 500 млн доларів до 1 млрд доларів. Таким чином, кредитори викуплять медіагрупу з великою знижкою.

Vice отримав від кредиторів зобов'язання і згоду на використання понад 20 млн дол, яких має вистачити для фінансування бізнесу в процесі продажу.

Група Vice належала до групи цифрових ЗМІ, які швидко зросли протягом короткого проміжку часу, та свого часу мала високі високі показники роботи. Проте наразі чимало технологічних та медіа-компаній змушені скорочувати витрати, щоб вижити в умовах слабкого рекламного ринку на тлі уповільнення економічного зростання.

Наприкінці квітня компанія заявила, що скасовує популярну телепрограму "Vice News Tonight" в рамках реструктуризації свого новинного підрозділу. За тиждень до цього інше ЗМІ, BuzzFeed, також заявив, що закриває свій новинний підрозділ.





