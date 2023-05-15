ВАКС продовжив дію процесуальних обов'язків для Пивоварського

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міністра інфраструктури Андрія Пиварського, підозрюваного у зловживанні владою та службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, Пивоварський зобов'язаний:

прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, виїзди за межі Києва та Київської області;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

"Ексміністр підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Раніше до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді застави", - заявили у ВАКС.

Як додали в САП, Пивоварський підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 40 млн дол збитків.

Нагадуємо:

22 лютого 2023 року НАБУ та САП повідомили Пивоварському про підозру у зловживанні службовим становищем, яке нібито завдало державі збитків на суму понад 30 мільйонів доларів у 2015 році.

У березні за Пивоварського була внесена застава у 10 млн грн.

Пивоварський обіймав посаду міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року по квітень 2016 року.

Економічна правда