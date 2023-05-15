Діаманти, сталь, нікель: західні країни продовжують купувати російські товари на мільярди доларів

Під західні санкції досі не потрапила низка товарів, на яких агресор може щорічно заробляти понад 20 млрд дол.

Про це йдеться у статті ЕП.

За 2022 рік США, Велика Британія та ЄС купили платини на 4 млрд дол, нікелю – на 3,8 млрд дол, алюмінію – на 3,7 млрд дол та міді – на 3 млрд дол. Жоден з цих товарів не потрапив під санкції.

Водночас Бельгія продовжує купувати російські діаманти, а остаточне ембарго на сталь з країни-агресора відтермінували до 2024 року.

Країни G7 продовжують купувати російський титан у компанії "ВСМПО-Ависма", яка постачає метал для будівництва російських ракет та бойових літаків, а також чавун у Новолипецького металургійного комбінату, який надає сталь для російської ядерної зброї.

Детальніше про прогалини у західних санкціях читайте у матеріалі: 20 мільярдів для Путіна. Чому західні країни не наважуються на санкції проти російських металів та алмазів.