Всі розділи
Укр / Рус

Діаманти, сталь, нікель: західні країни продовжують купувати російські товари на мільярди доларів

Понеділок, 15 травня 2023, 16:30 - Економічна правда

Під західні санкції досі не потрапила низка товарів, на яких агресор може щорічно заробляти понад 20 млрд дол.

Про це йдеться у статті ЕП.

За 2022 рік США, Велика Британія та ЄС купили платини на 4 млрд дол, нікелю – на 3,8 млрд дол, алюмінію – на 3,7 млрд дол та міді – на 3 млрд дол. Жоден з цих товарів не потрапив під санкції.

 

Водночас Бельгія продовжує купувати російські діаманти, а остаточне ембарго на сталь з країни-агресора відтермінували до 2024 року.

Країни G7 продовжують купувати російський титан у компанії "ВСМПО-Ависма", яка постачає метал для будівництва російських ракет та бойових літаків, а також чавун у Новолипецького металургійного комбінату, який надає сталь для російської ядерної зброї.

Детальніше про прогалини у західних санкціях читайте у матеріалі: 20 мільярдів для Путіна. Чому західні країни не наважуються на санкції проти російських металів та алмазів.

санкції Росія сталь США ЄС
Матеріали за темою
Російські авіакомпанії почали рідше фіксувати несправності літаків – немає запчастин 15 травня 2023, 14:50
Два наближені до Путіна російські олігархи в процесі отримання громадянства Португалії 15 травня 2023, 09:55
G7 планує посилити санкції проти Росії, зокрема щодо енергетики та експорту - Reuters 15 травня 2023, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті