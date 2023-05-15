Аграрний ринок праці відновився на 80% від початку вторгнення – дослідження

Агрогалузь під час війни виявилась більш стійкою, ніж ринок праці загалом: якщо у лютому 2022 року на Work.ua було розміщено 2 745 вакансій від агрокомпаній, то у березні кількість пропозицій роботи впала в 6 разів до 445 вакансій. Загалом же у момент вторгнення ринок праці обвалився більш ніж у 10 разів.

Про це йдеться у спільному дослідженні Agrohub і Work.ua.

"Після відбиття атак ворога, починаючи з квітня 2022 року, почалось поступове відновлення ринку праці. Активне відновлення галузі агро спостерігалось влітку, з червня 2022 (1 159 вакансій) і продовжилось до вересня, коли був зафіксований перший рекорд - 1 641 пропозиція роботи. Ймовірно, що ракетні обстріли та вимкнення електроенергії, які почались з жовтня, вплинули на подальший розвиток ринку.

Агрогалузь активізувалась у перший місяць 2023 року, що, ймовірно, пов’язано із наближенням початку посівних робіт. У березні 2023 року кількість пропозицій роботи в галузі агро сягнула 2 264 вакансії, що становить понад 80% до лютого 2022 року. Найбільше пропозицій роботи знаходиться в Київській (515 вакансій), Дніпропетровській (209), Львівській (170) Одеській (143) та Вінницькій (133) + Черкаській (129) областях", - йдеться у повідомленні.

Опитування Agrohub, в якому взяли участь 14 найбільших агрохолдингів України із загальним земельним банком близько 2 млн гектарів, показало наявність досить великого дефіциту кадрів, як і до війни, у категоріях механізаторів, робітничих спеціальностей, водіїв та лінійного персоналу.

Низький рівень дефіциту кадрів спостерігається на елеваторах.

"Більші компанії відчувають менший дефіцит кадрів, особливо це стосується механізаторів та водіїв. Частково це відбувається через те, що великим компаніям легше отримати бронювання своїх працівників або релокувати їх за потреби в інший регіон.

Однак, що стосується виробничих спеціальностей та лінійного персоналу на місцях, то проблеми з дефіцитом кадрів приблизно однакові у різних за розміром компаній", - йдеться у дослідженні.

Щодо конкуренції шукачів у галузі агро, то під час повномасштабного вторгнення вона зросла в п'ять разів.

"Роботи було мало, охочих працювати багато, відповідно, вакансії закривались швидше. Станом на березень 2023 року кількість відгуків на вакансію майже досягла довоєнного рівня. Ринок праці знову повертається до шукача.

За даними опитування Work.ua, 56% роботодавців уже зазначають, що найм кандидатів став довшим", - заявляють автори дослідження.

Найбільша конкуренція спостерігається за посадами: офіс-менеджер, фінансовий аналітик, юрист, менеджер з персоналу, начальник виробництва.

Найменша конкуренція за посадами: ветеринарний лікар, слюсар, ремонтник, електрик, технолог, зоотехнік - менш як 5 відгуків на вакансію на місяць.

У розрізі областей у березні 2023 року найбільша конкуренція шукачів була у Київській, Харківській, Волинській, Одеській та Вінницькій областях - там роботодавцям закривати вакансії вдавалося швидше.

Найменша конкуренція шукачів у Чернівецькій, Закарпатській та Кіровоградській областях - там пошук кандидатів може тривати довше.

При цьому опитування найбільших роботодавців в агро свідчать про те, що більшість не збираються змінювати чисельність персоналу в поточному році. Майже 30% респондентів планують оптимізацію персоналу на 5-10%.

Лише дві з опитаних великих агрокомпаній планують найм співробітників до 5%.

"Ринок праці України відновлюється за оптимістичним сценарієм. Кількість вакансій перевищує 80% довоєнного періоду, що є фантастичним показником в умовах війни. Проте у цій ситуації є зворотний бік. Конкуренція шукачів за роботу майже досягла рівня лютого 2022 року і продовжує знижуватись.

Ринок праці повертається до шукача і перед роботодавцями з'являється новий виклик - дефіцит кваліфікованих кадрів. Мільйони українців виїхали за кордон та стали внутрішніми переселенцями, близько мільйона захищають нашу країну. Більшість з них кваліфіковані кадри, які вийшли з ринку праці", - пояснив директор з комунікацій Work.ua Максим Пилипенко.

Економічна правда