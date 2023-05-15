В Ізраїлі помітили "Ленінградське" морозиво від бренду "Рудь": що каже виробник

У магазинах Ізраїлю продається морозиво-ескімо "Ленінградське" від бренду "Рудь" - Житомирського маслозаводу.

Про це повідомив користувач Twitter Злий Конопляний Джмелик.

"Коли я побачив в ізраїльському магазині продовольчих товарів морозиво Житомирської фабрики РУДЬ, то зрадів і з тим же дуже засмутився написи на обгортці. Ленінградське морозиво. Колишньому Житомир'янину, який живе в Ізраїлі, дуже соромно..." - йдеться в твіті.

"коли я побачив в ізраїльському магазині продовольчих товарів морозиво Житомирської фабрики РУДЬ, то зрадів і з тим же дуже засмутився напис на обгортці... Ленінградське... колишньому Житомирянину, який живе в Ізраїлі, дуже соромно... "😬 pic.twitter.com/nlcXSJOeMN March 25, 2023

Цю інформацію підтвердила й інша користувачка, записавши відео з морозивом в холодильнику ізраїльського магазину в понеділок, 15 травня. Сканування штрих-коду вказує на те, що вироблене воно в Україні.

екскурсія в магазин за украінським лєнінградскім морозивом від @rud_ua



приємного перегляду.

знято 15.05.2023 @dzhigarr pic.twitter.com/kcbYktU9Q7 — mashkee (@mashkeeeee) May 15, 2023

У пресслужбі "Рудь" заявляють, що протягом багатьох років морозиво під ТМ "RUD" реалізовувалося на території Ізраїлю.

Згідно з заявою, задовго до початку війни компанія уклав договір на виробництво та поставку морозива на умовах "privat label" ізраїльському контрагенту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD. Виробник прийняв на себе договірне зобовʼязання виготовити іноземному замовнику морозиво за його рецептурами та під його торговельними марками.

"Серед замовлених найменувань (торговельних марок), що належать нерезиденту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD була ТМ "Ленинградское". Згідно договірних умов поряд з торговельною маркою замовника товару розміщувався бренд виробника. Зазначений продукт реалізовувався виключно на території Ізраїлю", - додають в "Рудь".

Компанія заявляє, що з початку великої війни припинила виробництво "Ленінградського" морозива. А фото та відео, розповсюджені в мережі, "вказують на ймовірні залишки в ізраїльських мережах товару, що знятий з виробництва".