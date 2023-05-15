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Український танк "Оплот" позбавили російських компонентів

Понеділок, 15 травня 2023, 15:09 - Економічна правда

З початку повномасштабної війни російські компоненти в танку замінили українськими. 

Про це йдеться в матеріалі УП.

Міністр оборони Олексій Рєзніков 12 травня повідомив, що відомство купуватиме в "Укроборонпромі" сучасні українські танки "Оплот". Раніше їх серійно виробляли тільки під замовлення Таїланду.

У 2019 році "Укроборонпром" був неготовий постачати танки "Оплот" для ЗСУ, бо техніка була залежною від російських комплектуючих. Однак, за даними УП, за останній рік машину перебудували та замінили російські компоненти українськими.

Детальніше про зміни в українській оборонній промисловості читайте у статті: Корпоратизація монстрів. Як Зеленський змінює правила в оборонці та як це вплине на хід війни.

Укроборонпром зброя виробництво Міноборони війна
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Економічна правда
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