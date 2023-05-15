Прем'єр РФ і підсанкційні олігархи особисто відвідають бізнес-форум у Китаї – Bloomberg

Наступного тижня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін очолить урядову делегацію в Китаї для участі в бізнес-форумі разом з підсанкційними олігархами, оскільки Москва розраховує на допомогу Пекіна, щоб витримати економічний тиск через війну в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, які говорили на умовах анонімності.

За словами співрозмовників, Мішустін і віце-прем'єр Олександр Новак, який відповідає за енергетику, візьмуть участь у російсько-китайському бізнес-форумі в Шанхаї 23 травня.

"Ця поїздка стане першим візитом Мішустіна до Китаю після того, як він став прем'єр-міністром у 2020 році, і першою великою делегацією російських бізнес-лідерів до цієї країни з 2019 року", - пише агентство.

Олігарх Олег Дерипаска планує поїхати, в той час як магнати з виробництва добрив Андрій Гур'єв і Андрій Мельниченко, виробник труб Дмитро Пумпянський і Олексій Мордашов зі сталеливарного і гірничодобувного гіганта "Северсталь" також були запрошені, кажуть джерела видання.

"Невідомо, скільки бізнес-лідерів, які потрапили під санкції США та їхніх союзників, будуть присутні особисто, хоча їхні компанії можуть бути представлені", - додає агентство.

Очікується, що керівники деяких нафтових і газових компаній також відвідають захід.

Представник офісу Мішустіна не відповів на прохання видання прокоментувати ситуацію. Прес-секретарі Дерипаски, Гур'єва, Мельниченка, Мордашова і Пумпянського відмовилися від коментарів.

"Форум, ймовірно, посилить наратив про квітучу економічну співпрацю між Москвою та Пекіном, незважаючи на економічні санкції, накладені на Росію", - сказала науковий співробітник Фонду Карнегі Віта Співак.

"В економічній сфері, як і в геополітиці, Росія активно посилює свою залежність від Китаю і стає молодшим партнером Пекіна", - додала вона.

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Китай утримався від приєднання до очолюваної США кампанії санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Ключовою темою порядку денного форуму в Шанхаї стане енергетичне співробітництво між Росією і Китаєм, також буде порушено теми сільського господарства, промисловості, транспорту і цифровізації.

Експорт Китаю в Росію у квітні зріс на 153% порівняно з минулим роком і досяг рекордних $9,6 млрд, зазначає Bloomberg. Водночас Китай імпортував із Росії нафту, газ та інші товари на цю саму суму.

Економічна правда