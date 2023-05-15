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"Укроборонпром" наростить виробництво снарядів

Понеділок, 15 травня 2023, 13:35 - Економічна правда

Міноборони зобов’язали викупляти всі боєприпаси з українських заводів, а лише після цього купувати імпортні. 

Про це йдеться в матеріалі УП

З джерел видання стало відомо, що держконцерн уже випускає щомісяця десятки тисяч боєприпасів радянських калібрів: 82, 120, 122, 125 та 152 мм. Ці снаряди виробляють, зокрема, в кооперації з іноземними країнами.

Але виробництво буде масштабуватись завдяки новим замовленням від Міноборони. Ставка верховного головнокомандувача зобов'язала Міноборони спершу викупляти всі боєприпаси в українських заводів, а лише після цього думати про імпортні.

Дефіцит боєприпасів на фронті є особливо відчутним для радянських калібрів, однак снаряди від "Укроборонпрому" коштують дорожче за іноземні аналоги.

Детальніше про зміни в українській оборонній промисловості читайте у статті: Корпоратизація монстрів. Як Зеленський змінює правила в оборонці та як це вплине на хід війни.

Укроборонпром зброя виробництво
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