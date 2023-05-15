Норвезька Equinor передала Україні сировину для видобутку природного газу

Норвезька енергокомпанія Equinor надала АТ "Укргазвидобування" 2 тис тонн метанолу, який є важливлю сировиною в процесі видобування природного газу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Це критично важлива сировина для видобування, підготовки та транспортування природного газу, і вона вже доставлена в Україну. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за допомогу в такий важкий для України час", – зазначив глава компанії Олексій Чернишов.

У "Нафтогазі" додали, що постачання партії метанолу потребувало складних логістичних рішень. Вперше за час діяльності Укргазвидобування метанол було доставлено з Європи залізницею.

Нагадуємо:

У лютому Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало "Укргазвидобуванню" 6 тисяч тонн метанолу.

Економічна правда