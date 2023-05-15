Через дефіцит зерен робусти у світі зростають ціни на розчинну каву – Bloomberg

Глобальне зростання вартості життя підштовхнуло кавоманів до пошуку дешевших сортів кави, але через дефіцит зерен робусти стає дедалі важче знайти бюджетну каву.

Про це пише Bloomberg.

"Хоча багато кавоманів віддають перевагу високоякісній арабіці, яку продають у кав'ярнях, робуста зазвичай дешевша, оскільки дерево витриваліше і потребує меншого догляду, що полегшує її виробництво у великих кількостях.

Цей сорт часто використовують у розчинній каві, еспресо та мелених сумішах, що продаються в супермаркетах, які знову стали популярними, оскільки споживачі з обмеженими фінансовими можливостями шукають альтернативи", - пише агентство.

Однак ключовим виробникам важко встигати за сплеском попиту, оскільки оптові ціни на цьому тижні досягли найвищого рівня за останні дванадцять років.

Для споживачів найбільшого європейського ринку кави, Німеччини, це помітно позначилося на роздрібних цінах: розчинна кава коштує майже на 20% дорожче, ніж рік тому, навіть незважаючи на те, що інфляція на кавові зерна сповільнилася. Зростання цін на розчинну каву в США у квітні також сповільнилося менше, ніж на обсмажену.

"Шанси на те, що глобальний дефіцит робусти зменшиться найближчим часом, виглядають похмурими. В'єтнам - найбільший світовий виробник - зібрав, ймовірно, найменший урожай за останні чотири роки, після того як фермери зосередилися на посадці більш прибуткових культур, таких як авокадо, щоб впоратися зі стрімким зростанням витрат на добрива після вторгнення Росії в Україну.

Бразилія, другий найбільший виробник цього сорту, постраждала від посухи, і є також побоювання, що виробництво в Індонезії може постраждати після проливних дощів", - додає видання.

Незважаючи на ці перешкоди, за перші шість місяців поточного сезону було експортовано більше зерен робусти, ніж за останні три роки, але недостатньо швидко, щоб встигнути за зростаючими потребами. За даними Міжнародної організації кави, поставки в період з жовтня по березень були приблизно на 4% вище, ніж за той же період в 2021-22 роках.

Економічна правда