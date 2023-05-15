Google позначатиме згенеровані штучним інтелектом зображення

Компанія Google додає дві нові функції до пошуку зображень, щоб зменшити поширення дезінформації, особливо тепер, коли інструменти штучного інтелекту зробили створення фотореалістичних підробок тривіальним.

Про це пише Bloomberg.

Перша нова функція називається "Про це зображення" і надає додатковий контекст, наприклад, коли зображення або схожі до нього були вперше проіндексовані Google, де вони вперше з'явилися і де ще вони з'являлися в Інтернеті.

Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам визначити першоджерело, а також контекстуалізувати зображення з будь-якими спростовуючими доказами, які можуть бути надані новинними організаціями.

Google позначатиме кожне зображення, створене штучним інтелектом, як таке, і працює з іншими платформами та сервісами, щоб переконатися, що вони додають таку саму розмітку до файлів, які публікують. Midjourney і Shutterstock є одними з видавців, з якими Google співпрацює, і мета полягає в тому, щоб весь контент зі штучним інтелектом, який з'являється в результатах пошуку, був позначений як такий.

Походження зображень в Інтернеті є зростаючою проблемою в епоху ШІ, і є кілька стартапів, які працюють над створенням інструментів верифікації та автентифікації.

Наприклад, підтримувана Microsoft компанія Truepic Inc. пропонує системи, які гарантують, що зображення не піддавалося маніпуляціям від моменту зйомки до доставки. Нові функції Google, які з'являться протягом цього року, є порівняно менш технологічними, хоча вони можуть мати більший позитивний вплив за умови достатньої підтримки з боку індустрії, пише агентство.

Економічна правда