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Через обстріли без світла частина споживачів у шести областях – Міненерго

Понеділок, 15 травня 2023, 10:43 - Олексій Павлиш

Через обстріли без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Через нещасний випадок відключено лінію електропередачі в Києві.

Про це повідомили в Міненерго.

"Учора, 14 травня, було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві - сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині. Ремонтні бригади, які виїхали на місце, виявили на лінії ураженого струмом потерпілого - чоловіка 1991 року народження, який ловив рибу в забороненій зоні.

Каретою швидкої допомоги він направлений до медичного закладу. Роботу лінії стабілізовано", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що енергетики працюють над відновленням електропостачання і в областях, де ведуться бойові дії або ворожі обстріли. За добу вдалося повернути світло для 8,3 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти у Запорізькій області.

"Енергетична система працює стабільно. Генерація повністю забезпечує споживання", - резюмували в Міненерго.

Економічна правда

енергетика Міненергетики
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