Курс валют на 15 травня: скільки коштують готівкові долар та євро

У понеділок, 15 травня, готівкові долар та євро проти гривні залишаються стабільними на "чорному" ринку, в касах банків подешевшав євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,55 - 37,69 грн проти котирувань у 37,5 - 37,68 грн у неділю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,87 - 41,22 грн проти курсу 40,88 - 41,21 грн за євро у неділю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,4 - 37,8 грн (курс на 12 травня – 37,4 - 37,8 грн);

Євро – 40,75 - 41,4 грн (курс на 12 травня – 41,0 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,07 - 37,57 грн;

Ощадбанк – 37,25 - 38,2 грн;

Укрексімбанк – 37,45 - 37,95 грн;

Райффайзен – 37,4 - 37,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.