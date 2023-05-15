Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо попиту на паливо

Ціни на нафту впали у понеділок, оскільки побоювання щодо попиту на паливо у набільших світових споживачх нафти, США і Китаї, нівелювали "бичачі" настрої щодо скорочення поставок в результаті скорочення ОПЕК+ і відновлення закупівель в США для резервів.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або на 0,35%, до 73,91 долара за барель до 06:38 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 69,34 долара за барель, що на 20 центів, або на 0,29%, нижче.

Причини

Минулого тижня обидва бенчмарки падали четвертий тиждень поспіль, що стало найдовшою серією щотижневих падінь з вересня 2022 року, через побоювання, що Сполучені Штати можуть увійти в рецесію через "значний ризик" історичного дефолту протягом перших двох тижнів червня.

Інвестори шукали безпечні гавані, такі як долар США, зміцнюючи валюту і роблячи деноміновані в доларах товари дорожчими для власників інших валют.

"Ціни на нафту все ще перебувають під тиском млявих перспектив попиту, оскільки прогрес у відновленні економіки Китаю виглядає нерівномірним", - зазначила аналітик CMC Markets Тіна Тенг, додавши, що банківський крах у США також викликав хвилювання на ринку.

За її словами, наступного тижня інвестори будуть вивчати безліч економічних даних про промислове виробництво, інвестиції в основний капітал і роздрібні продажі в Китаї в пошуках ознак поліпшення попиту на нафту.

"З огляду на нерівномірне відкриття економіки в Китаї і побоювання, що США стикаються з уповільненням зростання в той час, коли швидко наближається дата ікс для стелі держборгу, а також ралі долара США, ринкові настрої щодо сирої нафти залишаться в кращому випадку прохолодними", - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

Тим не менш, світові поставки нафти можуть скоротитися у другому півріччі, оскільки група ОПЕК+ проводить додаткові скорочення видобутку, що зменшує пропозицію сірчистої сирої нафти.

У квітні група оголосила, що деякі її члени скоротять видобуток ще приблизно на 1,16 млн барелів на добу, в результаті чого загальний обсяг скорочень досягне 3,66 млн барелів на добу, згідно з підрахунками Reuters.

Однак Ірак не очікує від ОПЕК+ подальшого скорочення видобутку нафти на наступній зустрічі в червні, заявив міністр нафти країни Хайян Абдель-Гані.

США можуть почати викуповувати нафту для Стратегічного нафтового резерву (SPR) після завершення санкціонованого Конгресом продажу в червні, заявила міністр енергетики Дженніфер Гранхолм законодавцям у четвер.

Економічна правда