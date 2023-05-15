Два наближені до Путіна російські олігархи в процесі отримання громадянства Португалії

У Португалії розглядається питання про надання громадянства двох російським олігархам повʼязаним з Путіним - Алєксандру Смузікову та Алєксандру Каплану - процес розпочався в 2020 році.

Про це пише португальське видання Observador.

Обидва бізнесмени мають сертифікати Comunidade Israelita do Porto (CIP) і очікують набуття громадянства згідно із законом сефардських євреїв.

Наближені до Путіна олігархи заробили свої статки на нафті. Смузіков, який посідає 143 сходинку в рейтингу найбагатших людей Росії від Forbes, розбагатів, перш за все, завдяки продажу ТНК-ВР, що стане однією з десяти найбільших приватних нафтових компаній світу.

Пізніше компанію викупила державна "Роснєфть" за 813 млн євро. Олігарх досі залишається одним із найбільших колекціонерів російського мистецтва, його статки оцінюють у 547 мільйонів євро, а сам він згадується в Pandora Papers.

Каплан займав посаду віцепрезидента з переробки та трейдингу в ТНК-ВР. Перебуває під українськими санкціями через підтримку Путіна та фінансову допомогу президенту РФ, оскільки він є одним із головних акціонерів ставропольського "Промбудбанку".

Смузіков та Каплан є засновниками і партнерами московської компанії "Санора-Русь", яка нібито надає бухгалтерські послуги.

Закон про сефардів надавав португальське громадянство нащадкам стародавньої єврейської громади сефардів, які були вигнані з Піренейського півострова в кінці XI століття. Дія закону закінчилася в кінці 2022 року.

За даними португальської газети Público, Смузіков і Каплан вже отримали позитивну висновок судової поліції.

Економічна правда