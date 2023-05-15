G7 планує посилити санкції проти Росії, зокрема щодо енергетики та експорту - Reuters

Лідери країн Великої сімки на саміті в Японії цього тижня планують посилити санкції проти Росії, зокрема в частині енергетики та експорту, які підтримують військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіціні джерела, знайомі з обговореннями.

За інформацією джерел, оголошені під час зустрічей 19-21 травня заходи будуть спрямовані на ухилення від санкцій за участю третіх країн, а також на підрив майбутнього виробництва енергії в Росії та обмеження торгівлі, яка підтримує російську армію.

Окремо офіційні особи США очікують, що члени G7 погодяться скоригувати свій підхід до санкцій таким чином, щоб, принаймні для певних категорій товарів, весь експорт автоматично заборонявся, якщо вони не входять до списку схвалених товарів.

Раніше Білий дім підштовхував союзників з G7 скасувати санкційний підхід групи, який сьогодні дозволяє продавати всі товари в Росію, якщо вони явно не включені в чорний список. Така зміна може ускладнити Москві пошук прогалин у режимі санкцій.

Хоча союзники не погодилися застосовувати більш обмежувальний підхід у широкому масштабі, офіційні особи США очікують, що в найбільш чутливих для російської армії сферах члени G7 приймуть припущення, що експорт заборонено, якщо вони не включені до спеціального списку.

Точні сфери, де застосовуватимуться нові правила, ще обговорюються.

Американський чиновник на правах анонімності розповів, що зміни стосуватимуться кількох сфер, особливо оборонно-промисловою.

Деякі союзники США чинили опір ідеї повної заборони торгівлі, а потім надання виключень для кожної категорії.

"На нашу думку, інколи обговорюваний підхід "ми спочатку забороняємо все й дозволяємо винятки" не спрацює. Ми хочемо бути дуже, дуже точними та хочемо уникнути небажаних побічних ефектів", — сказав високопоставлений урядовець Німеччини.

Тим часом будь-яка зміна у формулюванні, включно з формулюванням, що певна торгівля заборонена, якщо немає спеціального виключення, лідерами Великої сімки не обов’язково призведе до нових заборон одразу чи до будь-якої зміни позиції Росії.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв минулого місяця заявив, що крок G7 щодо заборони експорту в країну змусить Москву розірвати чорноморську зернову угоду. Очікується, що продовольча безпека після війни також стане основною темою G7.

Нагадуємо:

Держави "Групи семи" (G7) і Європейський Союз планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Москва раніше скоротила поставки.