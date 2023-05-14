Байден: Переговори про стелю держборгу США рухаються вперед

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Президент США Джо Байден заявив, що переговори з Конгресом про підвищення ліміту державного боргу просуваються, і більше про їхній прогрес буде відомо протягом наступних двох днів.

Про це пише Reuters.

"Я думаю, що вони просуваються, важко сказати. Ми ще не досягли критичної точки", - сказав Байден.

За його словами, протягом наступних двох днів суспільство отримає більше інформації про переговори.

Агентство зазначає, що на початку наступного тижня Байден зустрінеться зі спікером Палати представників від Республіканської партії Кевіном Маккарті та іншими лідерами Конгресу, щоб відновити переговори.

Раніше лідери скасували заплановану на п'ятницю зустріч, щоб дати можливість співробітникам продовжити обговорення.

Помічники Байдена і Маккарті почали обговорювати шляхи обмеження федеральних витрат та продовжити переговори про підвищення стелі державного боргу в 31,4 трлн доларів, щоб уникнути катастрофічного дефолту.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів США попередило про те, що без підняття боргової стелі уряд може залишитися без коштів та увійти в дефолт 1 червня.