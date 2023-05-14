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У Forbes новий власник: засновник Luminar придбав 82% акцій медіакомпанії

Неділя, 14 травня 2023, 13:34 - Ігор Пилипів

Засновник Luminar Technologies 28-річний Остін Рассел придбав 82% акцій Forbes Global Media Holdings, материнської компанії відомого ділового журналу.

Про це пише Bloomberg.

Угода оцінює компанію майже в 800 мнл доларів. Продавець, гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments, збереже міноритарний пакет акцій. 

Рассел є головним виконавчим директором Luminar Technologies, яка розробляє технології лідарів і машинного сприйняття на основі зору, в першу чергу для самокерованих автомобілів. Luminar, ринкова капіталізація якої становить 2,1 млрд доларів, минулого року отримала 40,7 млн доларів продажів і не є прибутковою.

Рассел планує стати візіонером бренду Forbes і не буде залучений до повсякденних операцій.

Forbes планує призначити нову раду директорів, яка складатиметься з американських експертів у галузі медіа, технологій та штучного інтелекту. 

Журнал був заснований у 1917 році шотландським іммігрантом і бізнес-колумністом мережі газет Hearst Б.К. Форбсом. 

Економічна правда.

Forbes медіа компанії
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