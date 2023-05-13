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У США зламали дані 237 000 державних службовців 

Субота, 13 травня 2023, 17:07 - Ігор Пилипів

Особиста інформація 237 тис нинішніх і колишніх співробітників федерального уряду була викрита в результаті витоку даних в Міністерстві транспорту США (USDOT).

Про це пише Reuters.

Витік даних відбувся в системі обробки транзитних пільг TRANServe, які відшкодовують державним службовцям деякі витрати на поїздки на роботу. 

Наразі невідомо чи була використана якась особиста інформація урядовців в злочинних цілях.

"Міністерство транспорту та зв'язку США заявило, що витік не вплинув на жодну систему безпеки на транспорті. У заяві не сказано, хто може бути відповідальним за злом", – йдеться в повідомленні. 

Також міністерство заморозило доступ до системи транзитних пільг до тих пір, поки вона не буде захищена і відновлена. Порушення торкнулося 114 000 нинішніх і 123 000 колишніх співробітників.

Економічна правда.

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