У США зламали дані 237 000 державних службовців 

Особиста інформація 237 тис нинішніх і колишніх співробітників федерального уряду була викрита в результаті витоку даних в Міністерстві транспорту США (USDOT).

Про це пише Reuters.

Витік даних відбувся в системі обробки транзитних пільг TRANServe, які відшкодовують державним службовцям деякі витрати на поїздки на роботу.

Наразі невідомо чи була використана якась особиста інформація урядовців в злочинних цілях.

"Міністерство транспорту та зв'язку США заявило, що витік не вплинув на жодну систему безпеки на транспорті. У заяві не сказано, хто може бути відповідальним за злом", – йдеться в повідомленні.

Також міністерство заморозило доступ до системи транзитних пільг до тих пір, поки вона не буде захищена і відновлена. Порушення торкнулося 114 000 нинішніх і 123 000 колишніх співробітників.

Економічна правда.