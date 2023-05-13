За тиждень НБУ подвоїв обсяг продажу валюти з резервів

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За тиждень з 8 по 12 травня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 552,21 млн доларів і купив 16,47 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 552,21 млн доларів. При цьому регулятор купив 16,47 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав вдвічі менше – 274,7 млн доларів, а тижнем раніше тільки 444,74 млн доларів.

Водночас від початку 2023 року Нацбанк купив 97,32 млрд доларів та продав 9,444 млрд доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо:

На 1 квітня міжнародні резерви України досягли рекордного рівня за останні 11 років - 31,88 мільярда доларів.