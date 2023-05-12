У київському метро скоротять інтервали між поїздами

З понеділка, 15 травня, між поїздами Київському метрополітену скоротять інтервали, а на деяких станціях відкриють другі вестибюлі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові — 6-8 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні. Удень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

На 9 станціях запрацюють другі вестибюлі в графіку:

"Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;

"Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;

"Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;

"Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24;

"Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;

"Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;

"Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32;

"Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;

"Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

На станції "Оболонь" працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході.

Також у КМДА нагадали, що на два виходи працюють станції: "Академмістечко", "Дарниця", "Лісова", "Мінська", "Почайна" та "Видубичі".

Економічна правда