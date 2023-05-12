У київському метро скоротять інтервали між поїздами
З понеділка, 15 травня, між поїздами Київському метрополітену скоротять інтервали, а на деяких станціях відкриють другі вестибюлі.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові — 6-8 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні. Удень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.
На 9 станціях запрацюють другі вестибюлі в графіку:
- "Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;
- "Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;
- "Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;
- "Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24;
- "Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;
- "Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;
- "Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32;
- "Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;
- "Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.
На станції "Оболонь" працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході.
Також у КМДА нагадали, що на два виходи працюють станції: "Академмістечко", "Дарниця", "Лісова", "Мінська", "Почайна" та "Видубичі".
Економічна правда