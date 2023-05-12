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Україна залучить від ЄБРР 200 мільйонів для "Укрзалізниці" – Шмигаль

П'ятниця, 12 травня 2023, 18:05 - Економічна правда

Український уряд спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) готують проєкт відновлення залізниці - зокрема, Україна залучить від ЄБРР 200 млн євро для "Укрзалізниці".

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 12 травня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що "Укрзалізниця" отримає 25 мільйонів доларів гранту від Світового банку та направить їх на на купівлю та будівництво фітингових (контейнерних) платформ.

Економічна правда

Укрзалізниця ЄБРР Шмигаль Кабмін
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