ТЕЦ і ТЕС тепер можуть взяти кредити за програмою "5-7-9" на відновлення обладнання
П'ятниця, 12 травня 2023, 17:34 -
Кабінет міністрів на засіданні 12 травня ухвалив рішення, відповідно до якого ТЕЦ і ТЕС тепер зможуть скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9".
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, уряд розширив програму "5-7-9". Тепер нею зможуть скористуватися ТЕЦ та ТЕС, аби відновити пошкоджене через бойові дії обладнання.
Прем'єр також заявив, що на Харківщині та ще в чотирьох регіонах розпочато реконструкцію об’єктів та мереж теплопостачання.
"Готуємо пілотні проекти для децентралізації енергосистеми. Шукаємо ресурси та можливості, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону", - додав він.
Економічна правда