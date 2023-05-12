ТЕЦ і ТЕС тепер можуть взяти кредити за програмою "5-7-9" на відновлення обладнання

Кабінет міністрів на засіданні 12 травня ухвалив рішення, відповідно до якого ТЕЦ і ТЕС тепер зможуть скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9".

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, уряд розширив програму "5-7-9". Тепер нею зможуть скористуватися ТЕЦ та ТЕС, аби відновити пошкоджене через бойові дії обладнання.

Прем'єр також заявив, що на Харківщині та ще в чотирьох регіонах розпочато реконструкцію об’єктів та мереж теплопостачання.

"Готуємо пілотні проекти для децентралізації енергосистеми. Шукаємо ресурси та можливості, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону", - додав він.

Економічна правда