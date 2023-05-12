У низці міністерств з'явиться посада заступника з питань відновлення

Кабінет міністрів планує створення посади заступника міністра з питань відновлення у низці міністерств та заступника голови ОВА з питань відновлення в одинадцятьох областях.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне доручення стосується міністерств, які реалізовують проєкти відновлення, та областей, які найбільше постраждали від війни.

"Російські терористи завдали Україні значних руйнувань. Аби відновити все швидко та якісно, нам потрібна нова архітектура відновлення.

Уряд планує створення посади заступника міністра з питань відновлення у низці міністерств та заступника голови ОВА з питань відновлення в одинадцятьох областях", - написав Шмигаль.

За словами очільника уряду, росади заступників з відновлення у міністерствах та на місцях дозволять пришвидшити процес підготовки та покращити якість проєктів.

Економічна правда