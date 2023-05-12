СБУ провела обшуки в офісі ІТ-компанії ImproveIT Solutions і вилучила техніку. Компанія заявляє про тиск на бізнес

У чернівецькому офісі IT-компанії ImproveIT Solutions 9 травня пройшли обшуки по справі, що, за словами компанії, не має до неї жодного стосунку - під час обшуку вилучили робочу техніку.

Про це повідомляє ImproveIT Solutions у Facebook.

"9 травня 2023 року у чернівецькому офісі компанії ImproveIT Solutions відбувся раптовий обшук СБУ. Близько опівдня правоохоронці здійснили проникнення в адміністративне приміщення, у якому ТОВ "ІМПРУВ АЙТІ СОЛЮШНЗ" офіційно орендує офіс.

Такі дії виконавчої влади ми розцінюємо як спробу морального та економічного тиску на бізнес. Подібні агресивні дії правоохоронців також негативно впливають на всю ІТ галузь України", - йдеться у позиції компанії.

У компанії додали, що СБУ проводило обшук на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці по справі, що, за словами компанії, не має жодного стосунку до ImproveIT Solutions, її діяльності чи її працівників.

"Ухвала суду щодо процесуальних дій, з якою представники СБУ ознайомили СЕО компанії, Віталія Вершиніна, стосувалася фізичної адреси адміністративної будівлі, яка фігурувала у справі 2021 року.

Віталій Вершинін повідомив силовикам, що обставини, які наведені в ухвалі, йому не відомі, як і зазначені в документі особи - фігуранти злочину. Крім того, в офісі не зберігаються речі, повʼязані з протиправною діяльністю. Попри це представники СБУ продовжили обшук, який завершився вилученням робочої техніки компанії", - заявили в ImproveIT Solutions.

Компанія заявила, що продовжує працювати, проте в ImproveIT Solutions зауважили, що вилучення комп'ютерів "ускладнило виконання окремих бізнес-проєктів через відсутність доступу до даних, які були збережені на вилучених пристроях".

"Підставою для таких дій, за словами правоохоронців, стала наявність встановленого спеціалізованого девелоперського програмного забезпечення (Android Studio) та стандартного "терміналу" Mac OS. Втім, ця IDE, призначена для роботи з платформою Android, є загальнопоширеною, загальнодоступною для розробників та не відноситься до шкідливого чи небезпечного програмного забезпечення. Такі заяви очевидно позбавлені будь-якої логіки і юридичного підґрунтя", - кажуть в компанії.

"Компанія ImproveIT Solutions засуджує агресивні дії працівників Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ та Національної поліції України. Такий підхід до ведення справ дозволяє виконавчій владі вибірково втручатися в діяльність не тільки IT-компаній, а й взагалі будь-кого, хто володіє компʼютером, смартфоном чи іншим електронно-обчислювальним пристроєм.

Це відкритий прояв свавілля та зловживання владою. Подібні сигнали надкритично сприймаються операторами ІТ-бізнесу, які ще донедавна мали надію на імплементацію європейських стандартів поводження держави з бізнесом, натомість дедалі більше спостерігають регрес в цьому напрямку", - йдеться у позиції компанії.

ImproveIT Solutions звернулась до Мінцифри та СБУ "з вимогою негайно відреагувати на свавілля правоохоронців".

У Львівському IT Кластері, до якого входить ImproveIT Solutions, також відреагували на обшуки й закликали владу провести чесне розслідування обставин.

"Під час обшуку правоохоронці вилучили обладнання – робочі ноутбуки, що унеможливлює подальше виконання окремих бізнес-проєктів через відсутність доступу до даних, які були збережені на вилучених пристроях. Такі дії були скоріше засобом тиску, аніж необхідним процесуальним заходом", - кажуть у кластері.

"Спільнота Львівського IT Кластера сподівається на справедливе розслідування. А також закликає Міністерство цифрової трансформації та відповідний комітет Верховної Ради вжити заходів, щоб припинити використання процесуальних дій в якості інструменту тиску на бізнес.

Зокрема розглянути законопроєкт "Маски-шоу стоп-3", який має на мені захищати IT-компанії від подібних інцидентів та сприятиме забезпеченню підтримки сприятливішого бізнес-клімату в Україні", - йдеться у позиції кластеру.

Ухвала суду щодо процесуальних дій стосувалася адреси адміністративної будівлі, де орендує офіс компанія ImproveIT Solutions. Цього документу немає у вільному доступі, пише DOU.

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Економічна правда