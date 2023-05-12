Податкові надходження від туристичної галузі у 1 кварталі зросли в 10 регіонах України

Податкові надходження від засобів розміщення туристів у січні-березні 2023 року зросли в 10 регіонах України.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

Так, найбільший приріст - 98% - зафіксований у Чернівецькій області, яка цьогоріч сплатила в бюджет 5 млн 152 тис грн проти 2 млн 600 тис грн за аналогічний період воєнного 2022 року.

У 2021 році від Буковини в казну держави надійшла така ж сума, як і торік.

При цьому на 17% збільшилася частка сплаченого податку від засобів розміщення на Рівненщині - 3 млн 430 тис грн.

"Торік засобами розміщення у цьому регіоні сплачено 2 млн 938 тис грн, що на 37% більше ніж у 2021 році.

Серед лідерів по сплаті податків і Львівщина. За перші три місяці поточного року від області до бюджету надійшло 60 млн 434 тис грн, що на 16% більше ніж у 2022 році - 52 млн 59 тис грн і на 59% більше ніж у 2021 році - 37 млн 900 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Найбільший спад податкових надходжень до бюджету від туристичної галузі зафіксовано у 6-ти регіонах, які перебувають у зоні активних бойових дій: у Луганській області - на 100%, Херсонській - на 97%, Донецькій - на 87%, Запорізькій - на 79%, Миколаївській - на 67% та у Харківській - на 54%.

Економічна правда