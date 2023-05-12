Toshiba співпрацює з інвесторами для швидкого завершення викупу за $15 мільярдів

Японська технологічна корпорація Toshiba заявила, що працює з Japan Industrial Partners (JIP), щоб швидко завершити викуп компанії за 15 мільярдів доларів, оскількиконгломерат прогнозує ще один рік слабких прибутків.

Про це пише Reuters.

Після того, як у березні рада директорів Toshiba прийняла пропозицію про викуп компанії на суму 2 трильйони єн (14,8 мільярдsd доларів) від групи, очолюваної JIP, Toshiba "отримала позитивні відгуки від різних зацікавлених сторін, включаючи багатьох клієнтів, ділових партнерів і співробітників", - йдеться в заяві компанії.

"Керівництво прийшло до висновку, що транзакція допоможе компанії побудувати стабільну управлінську базу, і тому співпрацює з JIP для швидкого завершення угоди", - йдеться у повідомленні.

Рада директорів ще не вирішила, чи рекомендувати акціонерам виставляти свої акції на продаж, зазначивши, що, хоча угода дасть акціонерам розумну можливість повернути свої інвестиції, ціна пропозиції в 4 620 ієн за акцію, швидше за все, не є задовільною.

Фінансовий директор Toshiba Масайоші Хірата підтвердив на брифінгу в п'ятницю, що рада директорів прийме рішення до того, як JIP почне свою тендерну пропозицію в кінці липня. Він додав, що не чув про нові пропозиції від інших сторін.

Компанія не планує суттєвих змін у складі ради директорів до щорічних зборів акціонерів у червні, оскільки основним завданням ради зараз є нагляд за зусиллями керівництва щодо реалізації викупу.

Toshiba прогнозує операційний прибуток у розмірі 110 мільярдів єн за фінансовий рік до березня 2024 року, що трохи нижче 110,5 мільярдів єн роком раніше, що обумовлено вищими витратами на матеріали, а також витратами на реструктуризацію.

Прогноз значно нижчий за середню оцінку в 166,03 млрд єн, яку дали сім аналітиків в опитуванні Refinitiv.

Нагадаємо:

Японська технологічна корпорація Toshiba отримала пропозицію про викуп компанії за 15 млрд доларів від консорціуму на чолі з японською приватною інвестиційною компанією Japan Industrial Partners. Угода може стати найбільшою в країні.