Україна отримала від Світового банку понад $130 мільйонів: на що витратять

У п’ятницю Україна отримала від Світового банку фінансування у 132 млн доларів, яке, зокрема, дозволить покрити першочергові видатки для агрокомплексу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Кредитні кошти надійшли до загального фонду бюджету після виконання заходів в рамках програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство".

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, залучені кошти дозволять підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі. Це сприятиме покращенню ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки, додав він.

Зазначається, що Україна отримала цю позику в рамках угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).