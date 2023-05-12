Wizz Air анонсував нові маршрути з Польщі

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував дев’ять нових маршрутів із міст Польщі, збільшення частоти польотів за вже наявними напрямками та розширення свого флоту в країні до 30 авіалайнерів.

Про це пише avianews.com.

Зазначається, що всі зміни розпочнуться з кінця жовтня 2023 року, коли набуде чинності зимовий розклад польотів.

Так, восени Wizz Air розмістить літак нового покоління Airbus A321neo у головному аеропорту Варшави імені Шопена.

"Цей 240-місний авіалайнер дозволить Wizz Air відкрити 31 жовтня новий рейс із Варшави на марокканський курорт Агадір. Також завдяки розширенню флоту лоукостер збільшить частоту польотів із Варшави в Аліканте, Малагу, Бергамо, Ніццу, Осло-Торп, Рим, Тенеріфе та Валенсію", - йдеться у повідомленні.

Регіональна мережа Wizz Air з жовтня поповниться вісьмома маршрутами з Гданська, Катовіце, Вроцлава та Кракова:

Гданськ-Копенгаген з 29 жовтня

Гданськ-Тенерифе з 29 жовтня

Гданськ-Аліканте з 30 жовтня

Катовіце-Копенгаген з 29 жовтня

Катовіце-Аліканте з 31 жовтня

Вроцлав-Валенсія з 30 жовтня

Вроцлав-Малага з 31 жовтня

Краків-Васенсія з 3 грудня

У Wizz Air заявили, що вже відкрили продаж квитків на нові напрямки. Найдешевші квитки продаються за ціною від 69 злотих в один бік.

При цьому мінімальний тариф включає перевезення лише невеликого предмета ручної поклажі - його габарити не повинні перевищувати 40х30х20 см, а вага 10 кг.

Економічна правда