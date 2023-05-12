"Енергоатом" готує персонал для заміни на ЗАЕС після деокупації

"Енергоатом" проводить підготовку персоналу, який повинен зайти на Запорізьку АЕС одразу після деокупації і почати працювати.

Про це в етері телемарафону заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише "Укрінформ".

"Ми готуємось зараз на (підконтрольній - ред.) території України. У нас перебуває персонал, який виїхав з Енергодара. Він працює на наших інших відокремлених підрозділах, в тому числі на атомних станціях, але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом", - розповів Котін.

За його словами, "Енергоатом" також готує вахти на атомних станціях, повні зміни персоналу, які потрібні будуть у випадку нестачі персоналу на ЗАЕС після деокупації.

Він додав, що є ознаки підготовки окупантів до "евакуації". Зокрема, проводилося спеціальне тренування персоналу "Росатома" і військових для швидкого виїзду зі станції.

Нагадаємо:

Поставлене росіянами "керівництво" ЗАЕС масово та екстрено йде у відпустки - підшукує шляхи для евакуації зі станції під час контрнаступу ЗСУ.