Ціни на нафту знижуються на тлі побоювань щодо попиту

Ціни на нафту впали в п'ятницю, оскільки нові економічні проблеми в США і Китаї відродили занепокоєння щодо зростання попиту на паливо в двох найбільших світових споживачах нафти.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 48 центів, або на 0,64%, до 74,50 доларів за барель станом на 06:35 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 39 центів, або на 0,55%, до 70,48 долара.

Обидва бенчмарки впадуть приблизно на 1,1% за тиждень, що стане найдовшою серією щотижневих знижень з листопада 2021 року.

Причини

У зв'язку з тим, що переговори про стелю державного боргу США зайшли в глухий кут і поновилися побоювання, що ще один регіональний банк перебуває в кризі, зростає занепокоєння, що США увійдуть в рецесію.

Скорочення нових кредитів підприємствам у Китаї та слабші економічні дані на початку тижня переорієнтували сумніви щодо відновлення економіки після обмежень, спричинених COVID, що призвело до зростання попиту на нафту.

Крім того, більш прохолодні дані по інфляції в обох країнах свідчать про слабкий споживчий попит, вважає ринковий аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Нафта є чутливим до зростання товаром, на який вплинули ці "ведмежі" фактори", - заявила вона.

Ціна зросла раніше в п'ятницю, після падіння протягом попередніх двох сесій, на очікуваннях попиту після коментарів міністра енергетики США про те, що США можуть викупити нафту для Стратегічного нафтового резерву (SPR), як тільки закінчаться деякі продажі в червні.

Уряд США заявив, що купуватиме нафту, коли ціни будуть стабільно на рівні або нижче 67-72 доларів за барель.

Однак переговори про підвищення ліміту федерального боргу США до 31,4 трильйона доларів можуть не досягти угоди вчасно, щоб запобігти дефолту державного боргу, який може спричинити серйозні ринкові потрясіння.

Економічна правда