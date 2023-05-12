Курс валют 12 травня: гривня зміцнилась на "чорному ринку" проти долара та євро
П'ятниця, 12 травня 2023, 09:54 -
У п’ятницю, 12 травня, готівкові долар та євро дещо ослабли проти гривні на "чорному" ринку, а в касах банків курс залишився стабільним.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,53 - 37,74 грн проти котирувань у 37,63 - 37,71 грн у четвер.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,09 - 41,38 грн проти курсу 41,26 - 41,53 грн за євро у четвер.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,4 - 37,8 грн (курс на 11 травня – 37,4 - 37,81 грн);
- Євро – 41,0 - 41,6 грн (курс на 11 травня – 41,045 - 41,65 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,1 - 37,6 грн;
- Ощадбанк – 37,3 - 38,3 грн;
- Укрексімбанк – 37,45 - 37,95 грн;
- Райффайзен – 37,4 - 37,95 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.