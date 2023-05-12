Маск знайшов нову директорку для Twitter: хто може очолити компанію

Мільярдер та очільник Twitter Ілон Маска заявив, що знайшов нову генеральну директорку для компанії – нею може стати топменеджерка медіахолдингу NBCUniversal Лінда Яккаріно.

Про це повідомив Маск у своєму блозі у Twitter, Wall Street Journal.

"З радістю повідомляю, що я найняв нового CEO для X/Twitter. Вона приступить до роботи через ~6 тижнів!", – написав Маск. Він додав, що в свою чергу виконуватиме обов'язки виконавчого голови та технічного директора, "наглядатиму за продуктами, програмним забезпеченням та системними адміністраторами".

За даними джерел WSJ, керівниця відділу реклами NBCUniversal Лінда Яккаріно веде переговори про те, щоб стати новим генеральним директором Twitter. NBCU є американським конгломератом ЗМІ та сфери розваг, що належить компанії Comcast. До портфеля компанії входять низка новинних та розважальних телевізійних мереж, телевізійне виробництво, стрімінговий сервіс тощо.

Вона працює в NBCU вже більше десяти років, де серед іншого займається питаннями ефективності реклами. Як керівниця відділу рекламних продажів NBCU, вона відіграла ключову роль у запуску стрімінгового сервісу Peacock, що фінансується рекламою.

На посаді гендиректорки Яккаріно зіткнеться з передусім з потребою повернути рекламодавців, які зазвичай забезпечували основну частину доходів Twitter. У 2021 році, за рік до купівлі Twitter Маском, реклама становила майже 90% доходів компанії.

У грудні дохід і прибуток Twitter знизилися приблизно на 40% у річному вимірі, та Маск заявив, що компанія може вийти на позитивний грошовий потік вже в цьому кварталі.

За даними компанії Sensor Tower, 37 зі 100 найбільших рекламодавців у Twitter нічого не витрачали на рекламу в Twitter протягом першого кварталу цього року, а ще 24 бренди скоротили свої середньомісячні витрати на рекламу в Twitter на 80% і більше.



